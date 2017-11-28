Открыто движение по участку федеральной трассы М-7 близ Лакинска

Сегодня состоялось открытие после капитального ремонта участка трассы М-7 «Волга» близ Лакинска. Работы позволили ликвидировать четыре очага аварийности, исключить небезопасные левые повороты, разграничить транспортное и пешеходное движение. Для обеспечения беспрепятственного проезда на участке устроили четыре разворотные петли и переходно-скоростные полосы – именно с них водители будут выполнять разворот. Кроме того, дорожники построили пять надземных и два подземных пешеходных перехода, а также ликвидировали светофоры. Таким образом, пробки, которые собирались на трассе в районе Лакинска, останутся в прошлом. Также в целях безопасности здесь установили разделительное и боковое барьерные ограждения, новые автобусные павильоны и дорожные знаки. В городской черте участок федеральной трассы обустроили сплошным освещением - общая протяженность линий составила более 16 км. В числе выполненных экологических мероприятий – устройство новой системы водоотвода, а также установка в местах жилой застройки шумозащитных экранов протяжённостью почти 8 км. Кроме того, был капитально отремонтирован мост через р. Ундолка на 152-м км трассы. Мостовики заменили береговые и промежуточные опоры, пролетные строения, устроили новое мостовое полотно и деформационные швы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Автор: Владимирская служба новостей