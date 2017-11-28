Мать подозревается в истязании дочери

Против матери, дочь которой в октябре этого года сбежала из дома, возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в истязании несовершеннолетней.

Напомним, 8-летняя девочка ушла из дома вечером 11 октября. Найти ее удалось на следующий день в гаражах на улице Асаткина Владимира.

Находясь у следователей, ребенок постоянно повторял фразу: «больше туда никогда не вернусь». Кроме того, на теле девочки были обнаружены телесные повреждения.

На время школьницу поместили в социально-реабилитационный центр, где специалисты помогли ей справиться с трудной жизненной ситуацией, в обстановке заботы и внимания психологи провели восстанавливающую терапию.

Как установил следователь СК России, как минимум на протяжении года с сентября 2016 по октябрь 2017 года, Аня подвергалась истязаниям со стороны матери. Дочери, находящейся в силу возраста в заведомо беспомощном положении, подозреваемая систематически наносила побои, причиняя физическую боль и страдания, приводящие психику девочки к критическому состоянию. На допросе женщина не отрицала своего противоправного поведения, объяснив, что таким способом добивалась от дочери послушания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в отношении малолетнего ребенка. Уполномоченными органами под контролем следствия СК России решается вопрос об установлении над девочкой опеки, обеспечивающей безопасность, комфортность проживания и надлежащее воспитание, а также лишении подозреваемой родительских прав.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей