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Новости
28.11.2017 15:20

Мать подозревается в истязании дочери
Против матери, дочь которой в октябре этого года сбежала из дома, возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в истязании несовершеннолетней. 
Напомним, 8-летняя девочка ушла из дома вечером 11 октября. Найти ее удалось на следующий день в гаражах на улице Асаткина Владимира. 
Находясь у следователей, ребенок постоянно повторял фразу: «больше туда никогда не вернусь». Кроме того, на теле девочки были обнаружены телесные повреждения. 
На время школьницу поместили в социально-реабилитационный центр, где специалисты помогли ей справиться с трудной жизненной ситуацией, в обстановке заботы и внимания психологи провели восстанавливающую терапию.
Как установил следователь СК России, как минимум на протяжении года с  сентября 2016 по октябрь 2017 года, Аня подвергалась истязаниям со стороны матери. Дочери, находящейся в силу возраста в заведомо беспомощном положении, подозреваемая систематически наносила побои, причиняя физическую боль и страдания, приводящие психику девочки к критическому состоянию. На допросе женщина не отрицала своего противоправного поведения, объяснив, что таким способом добивалась от дочери послушания.
 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в отношении малолетнего ребенка. Уполномоченными органами под контролем следствия СК России решается вопрос об установлении над девочкой опеки, обеспечивающей безопасность, комфортность проживания и надлежащее воспитание, а также лишении подозреваемой родительских прав.
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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