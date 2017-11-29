Во Владимире стартует городской конкурс "Педагог года"

Во Владимире стартует городской конкурс "Педагог года". Впервые за 26 лет он направлен на молодых педагогов и называется "Педагог года. Педагогический дебют". Знакомство с участниками состоится сегодня в школе №41. в этом году за звание лучшего поборются 25 педагогов: 15 учителей школ, 9 работников дошкольного образования и 1 педагог допобразования. Участники уже выполнили конкурсные задания заочного тура: «эссе» – размышление на тему «Если бы я был министром образования современной России…», представление «Я – педагог XXI века?!», описание педагогических достижений «У меня это получается».

30 ноября и 1 декабря молодым педагогам предстоит защитить опыт своих педагогических достижений «У меня это получается» (в формате печа-куча).

А 5 и 8 декабря педагоги продемонстрируют свое мастерство и проведут открытые уроки 5 декабря в МБОУ СОШ № 7 (проспект Строителей 10а), 8 декабря в МБДОУ №13 (Соколова-Соколенка 17 ж.)

Автор: Владимирская служба новостей