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Новости
28.11.2017 11:52

На дополнительное лекарственное обеспечение - более 180 миллионов
Решением губернатора области Светланы Орловой в этом году из областного бюджета на дополнительное льготное лекарственное обеспечение владимирских пациентов направлено более 180 миллионов рублей. 
Таким образом, общий объем средств составил 711 млн рублей, а с учетом федеральных – более 1 млрд рублей.
Деньги предназначены для лекарственного обеспечения пациентов, имеющих онкологические и ревматологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальную астму и другую серьезную патологию. Также эти средства выделены на лекарственное обеспечение детского населения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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