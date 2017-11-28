На дополнительное лекарственное обеспечение - более 180 миллионов

Решением губернатора области Светланы Орловой в этом году из областного бюджета на дополнительное льготное лекарственное обеспечение владимирских пациентов направлено более 180 миллионов рублей.

Таким образом, общий объем средств составил 711 млн рублей, а с учетом федеральных – более 1 млрд рублей.

Деньги предназначены для лекарственного обеспечения пациентов, имеющих онкологические и ревматологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальную астму и другую серьезную патологию. Также эти средства выделены на лекарственное обеспечение детского населения.

Автор: Владимирская служба новостей