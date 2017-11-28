Во Владимирской области выбрали лучшего повара

Во Владимирской области выбрали лучшего повара. Конкурс проводился уже в седьмой раз. В финале своё мастерство продемонстрировали работники 5 учреждений социального обслуживания.

Жюри отметило профессионализм поваров, их нестандартный подход к сервировке самых, казалось бы, повседневных блюд: мясной, рыбной, овощной и фруктовой нарезки, холодных закусок, кондитерских изделий.

По итогам конкурса 1 место присуждено Любови Шмаковой (Собинский психоневрологический интернат), 2 место – Татьяне Семёновой (Арбузовский психоневрологический интернат) и 3 место – Анне Сидоровой (дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»).

Автор: Владимирская служба новостей