В Камешково отремонтируют мост над железной дорогой

В декабре в Камешково начнётся ремонт путепровода над линией Горьковской железной дороги. Построенный в 1956 году путепровод находится в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта. Подряд на 4,6 млн. рублей выиграла специализированная организация из Москвы. Её сотрудникам предстоит провести замену полотна и ограждения проезжей части, установить три новых фонарных опоры и 6 новых энергосберегающих светильников, устроить ограждённый барьером тротуар на одной стороне моста.

Во время заливки единой бетонной плиты движение автотранспорта по путепроводу будет полностью перекрыто. Ориентировочно в срок от одной до трёх недель камешковцы и водители транзитного транспорта будут пользоваться дублирующим проездом под железнодорожной магистралью, а большегрузные автомобили поедут в обход.

Автор: Владимирская служба новостей