Ледовый дворец в Александрове сдадут раньше срока

Ледовый дворец в Александрове сдадут раньше срока. Об этом губернатору Светлане Орловой сообщил глава районной администрации Игорь Першин во время ее визита в Александров. Строить каток начали в декабре прошлого года. По контракту срок окончания работ — конец сентября 2018 года. Однако на деле объект планируют сдать уже в марте следующего года.

Само здание Ледового дворца уже готово. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещений и подготовка котельной к пусконаладочным работам. Еще немного и появится ледовое поле размером 60 на 30 метров с ограждением из стекловолокна и закаленного стекла с защитной сеткой.

Пропускная способность ледового поля при учебно-тренировочных занятиях составит 50 человек за одну смену. А во время массовых катаний на лёд разово смогут выйти до 120 человек. Наблюдать за соревнованиями на трибунах смогут около 240 болельщиков.

На первом этаже разместятся помещения для заточки и проката коньков, для сушки одежды и обуви, медпункт, 4 раздевалки: две - для хоккеистов и две - для фигуристов, каждая на 24 человека, а также санузлы и душевые.

На втором этаже помимо зала общефизической подготовки, александровцев будет доступен и зал хореографии. Оба помещения будут оборудованы всем необходимым – от тренажеров до гимнастической стенки.

На строительство объекта направлено свыше 310 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей