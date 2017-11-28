ОРВИ заболело более 9 тысяч владимирцев

За прошедшую неделю во Владимирской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 9 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где эпидпорог превышен более, чем на 32%, а также в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

Из-за роста заболеваемости на карантин на прошлой неделе были закрыты одна группа в детском саду Ковровского и Гусь-Хрустального районов и один класс в Вязниковском районе.





Автор: Владимирская служба новостей