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Новости
28.11.2017 10:47

ОРВИ заболело более 9 тысяч владимирцев
За прошедшую неделю во Владимирской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 9 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где эпидпорог превышен более, чем на 32%, а также в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. 
Из-за роста заболеваемости на карантин на прошлой неделе были закрыты одна группа в детском саду Ковровского и Гусь-Хрустального районов и один класс в Вязниковском районе.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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