В парке «Дружба» Владимира осветили лыжную трассу

В парке «Дружба» Владимира осветили лыжную трассу. До этого «лыжня Алексея Прокуророва» была освещена только частично. Теперь спортсмены и любители лыжных прогулок смогут заниматься в парке не только днем, но и вечером.

К слову, глава администрации города Андрей Шохин поручил заранее опубликовать на сайте мэрии vladimir-city.ru эскизный проект монтажных работ, чтобы выяснить мнение горожан. По итогам голосования, предложения мэрии поддержали более 4 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей