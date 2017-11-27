6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
27.11.2017 15:37

В парке «Дружба» Владимира осветили лыжную трассу
В парке «Дружба» Владимира осветили лыжную трассу. До этого «лыжня Алексея Прокуророва» была освещена только частично. Теперь спортсмены и любители лыжных прогулок смогут заниматься в парке не только днем, но и вечером. 
К слову, глава администрации города Андрей Шохин поручил заранее опубликовать на сайте мэрии vladimir-city.ru эскизный проект монтажных работ, чтобы выяснить мнение горожан. По итогам голосования, предложения мэрии поддержали более 4 тысяч человек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт