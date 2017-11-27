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Новости
27.11.2017 15:18

Бюджетные учреждения области получат 80 миллионов рублей
В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина Владимирская область получит дополнительное финансирование на общую сумму более 80 миллионов рублей. Деньги пойдут 7 бюджетным учреждениям здравоохранения, культуры, образования и спорта. Средства выделены из резервного фонда Президента РФ.
Так, Детская музыкальная школа №1 имени С.И.Танеева г.Владимира получит 6,5 млн. рублей на приобретение музыкальных инструментов.
Гусь-Хрустальной центральной городской больнице выделено 45 млн. рублей на медицинское оборудование.
Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи будет направлено 11,5 млн. рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения.
Центр классической музыки во Владимире получит 10 млн. рублей на музыкальные инструменты, оргтехнику и оборудование.
Владимирский психоневрологический интернат станет получателем 1 млн. 598,9 тыс. рублей на текущий ремонт зданий.
В Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей будет направлено 3 млн. 373,1 тыс. рублей на текущий ремонт помещений на первом этаже здания (блок «А»).
Владимирский Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» получит на приобретение тренажёров и спортивного контрольно-измерительного оборудования 2 млн. 200 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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