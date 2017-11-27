Бюджетные учреждения области получат 80 миллионов рублей

В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина Владимирская область получит дополнительное финансирование на общую сумму более 80 миллионов рублей. Деньги пойдут 7 бюджетным учреждениям здравоохранения, культуры, образования и спорта. Средства выделены из резервного фонда Президента РФ.

Так, Детская музыкальная школа №1 имени С.И.Танеева г.Владимира получит 6,5 млн. рублей на приобретение музыкальных инструментов.

Гусь-Хрустальной центральной городской больнице выделено 45 млн. рублей на медицинское оборудование.

Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи будет направлено 11,5 млн. рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения.

Центр классической музыки во Владимире получит 10 млн. рублей на музыкальные инструменты, оргтехнику и оборудование.

Владимирский психоневрологический интернат станет получателем 1 млн. 598,9 тыс. рублей на текущий ремонт зданий.

В Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей будет направлено 3 млн. 373,1 тыс. рублей на текущий ремонт помещений на первом этаже здания (блок «А»).

Владимирский Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» получит на приобретение тренажёров и спортивного контрольно-измерительного оборудования 2 млн. 200 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей