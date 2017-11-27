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Новости
27.11.2017 15:08

Во Владимире планируется благоустроить еще 14 общественных пространств
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во Владимире планируется благоустроить еще 14 городских общественных пространств. В список попали улица Девическая, сквер им. Гоголя, бульвар на ул. Никитской, Комсомольский сквер, улицы Княгининская, 1-я и 2-я Никольская, Гагарина и Большая Московская, Вокзальная площадь, Вокзальный переулок, Коммунальный спуск, спуск от сквера Липки к вокзалу, Костерин переулок, а также территория на улице Стрелецкой. 
К обсуждению дизайн-проектов приглашаются и владимирцы. Завтра в 17 часов в «Центре культуры и искусства на Соборной» состоятся публичные слушания. Вход свободный. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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