Во Владимире планируется благоустроить еще 14 общественных пространств

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во Владимире планируется благоустроить еще 14 городских общественных пространств. В список попали улица Девическая, сквер им. Гоголя, бульвар на ул. Никитской, Комсомольский сквер, улицы Княгининская, 1-я и 2-я Никольская, Гагарина и Большая Московская, Вокзальная площадь, Вокзальный переулок, Коммунальный спуск, спуск от сквера Липки к вокзалу, Костерин переулок, а также территория на улице Стрелецкой.

К обсуждению дизайн-проектов приглашаются и владимирцы. Завтра в 17 часов в «Центре культуры и искусства на Соборной» состоятся публичные слушания. Вход свободный.

Автор: Владимирская служба новостей