На пожаре спасены два человека

На пожаре спасены два человека. ЧП произошло сегодня утром в Гусь-Хрустальном. Горела квартира в многоэтажном доме. Приехав на место, спасатели приступили к эвакуации и спасению жильцов из соседних квартир и с этажей. В итоге с 5-го этажа была спасена пожилая женщина, а с 3-го этажа - мужчина.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и мебель одной комнаты на площади десяти квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 11 человек от МЧС и 4 единицы техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Сотрудники отдела надзорной деятельности выясняют причину пожара и материальный ущерб.

Автор: Владимирская служба новостей