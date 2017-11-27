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Новости
27.11.2017 15:03

На пожаре спасены два человека
На пожаре спасены два человека. ЧП произошло сегодня утром в Гусь-Хрустальном. Горела квартира в многоэтажном доме. Приехав на место, спасатели приступили к эвакуации и спасению жильцов из соседних квартир и с этажей. В итоге с 5-го этажа была спасена пожилая женщина, а с 3-го этажа - мужчина. 
В результате пожара сгорела внутренняя отделка и мебель одной комнаты  на площади десяти  квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 11 человек от МЧС и 4 единицы техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Сотрудники отдела надзорной деятельности выясняют причину пожара и материальный ущерб.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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