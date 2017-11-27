Во Владимирской области выявлен новый очаг АЧС

Во Владимирской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщают в региональном Управлении Россельхознадзора, вирус обнаружили на территории Вязниковского охотничье-рыболовного хозяйства. Как показали лабораторные исследования, один из диких кабанов оказался носителем АЧС.

В настоящее время государственной ветеринарной службой Владимирской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

Автор: Владимирская служба новостей