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Новости
27.11.2017 14:57

Во Владимирской области выявлен новый очаг АЧС
Во Владимирской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщают в региональном Управлении Россельхознадзора, вирус обнаружили на территории Вязниковского охотничье-рыболовного хозяйства. Как показали лабораторные исследования, один из диких кабанов оказался носителем АЧС. 
В настоящее время государственной ветеринарной службой Владимирской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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