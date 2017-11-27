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Новости
27.11.2017 13:36

Девушке, убившей своего малыша, вынесли приговор
Во Владимире вынесен приговор матери, которая убила своего новорожденного сына. По данным следствия, в январе этого года 20-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях. После чего она положила его в таз, накрыла полотенцем и ушла. Смерть мальчика наступила от недостатка воздуха (асфиксии). 
До конца девушка пыталась убедить следствие, что ребенок родился мертвым. Отец погибшего малыша простил свою подругу и помирился с ней. 
Суд назначил девушке наказание в виде одного года лишения свободы с отбываем в колонии-поселении. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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