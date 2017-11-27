В рейтинге трезвости Владимирская область на 20 месте

Названы самые пьющие регионы России. Лидерами стали Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Рейтинг представил Федеральный проект «Трезвая Россия». Об этом сообщает РИА Новости. В пятерку самых пьющих также вошли Чукотский автономный округ и Пермский край.

Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Владимирская область оказалась на 20 месте.

При составлении рейтинга использованы статистические показатели, представленные Федеральной службой государственной статистики (Росстат), Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, Центральной базой статистических данных (интегрированный информационный ресурс, содержащий информацию по основным разделам статистики), Единой межведомственной информационно–статистической системой (официальная статистическая информация, формируемая субъектами официального статистического учета в рамках Федерального плана статистических работ).

Автор: Владимирская служба новостей