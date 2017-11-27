Светлана Орлова рассказала о развитии туризма в 33 регионе

В ходе своего выступления на стратегической сессии V Международного экспортного форума в Москве Губернатор Светлана Орлова поделилась опытом и практическими наработками Владимирской области в сфере экспорта услуг. В частности, речь шла о развитии туризма. Эта отрасль экономики Владимирской области меняется к лучшему год от года. Количество туристов, посетивших 33-й регион, в прошлом году перевалило за 4 миллиона человек.

Светлана Орлова рассказала о новых турпродуктах и маршрутах, которые не только формируют позитивный имидж России за рубежом, но и содействуют развитию других отраслей региональной экономики. В частности, был презентован межрегиональный проект Владимирской, Ярославской и Костромской областей - обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо 2.0».





«Сегодня впервые говорили о туристическом экспорте - эта тема еще никогда не поднималась. Для нас это очень важный фактор. Именно поэтому мы вводим новые туристические маршруты - событийные, культурные, спортивные, образовательные и медицинские. Появилось более 18 маршрутов, связанных с «Гастрономической картой Владимирской области». Мы уже привлекаем туристов не на один, а на два-три дня. Для нас точками роста в этой работе стали Суздаль, Гороховец, Муром, Александров, Патриарший сад во Владимире, новый медицинский центр в Коврове, город Доброград. Туристическая услуга - это очень серьёзный экспорт, и она, несомненно, должна быть качественной».





Губернатор Владимирской области сообщила о намерении провести совместный форум с Российским экспортным центром, посвященный вопросам развития сферы услуг, которые Россия готова поставлять в другие страны. Пользуясь случаем, Светлана Орлова пригласила всех участников форума посетить красивую и древнюю Владимирскую землю.





Автор: Владимирская служба новостей