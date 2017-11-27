Получал и зарплату и пособие по безработице

В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении мошенника. По данным полиции, в марте этого года 27-летний молодой человек был поставлен на учет в городской Центр занятости населения, где получал пособие по безработице. Через какое-то время он устроился в одну из организаций, однако оповещать об этом Центр не стал и на протяжении полугода получал выплаты. Таким образом, сумма незаконно полученных денежных средств превысила 7 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и пообещал вернуть неправомерно полученные деньги.

Автор: Владимирская служба новостей