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Новости
27.11.2017 12:45

Получал и зарплату и пособие по безработице
В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении мошенника. По данным полиции, в марте этого года 27-летний молодой человек был поставлен на учет в городской Центр занятости населения, где получал пособие по безработице. Через какое-то время он устроился в одну из организаций, однако оповещать об этом Центр не стал и на протяжении полугода получал выплаты. Таким образом, сумма незаконно полученных денежных средств превысила 7 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и пообещал вернуть неправомерно полученные деньги. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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