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Новости
27.11.2017 12:36

Вторая девочка-близняшка скончалась в больнице
В выходные стало известно, что в больнице скончалась еще одна девочка, которая попала в ДТП 16 ноября. Напомним, на трассе  М-7 «Волга» на улице Куйбышева Владимира большегруз врезался в стоящий в левой полосе для поворота налево автомобиль «Ford Transit». От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он врезался в два легковых автомобиля. Тогда в ДТП погибли водитель одной из машин и пассажирка другого авто. Позже в больнице скончалась 8-летняя девочка, дочь погибшего водителя. Вторая девочка-близняшка все это время находилась в реанимации. Однако в выходные она тоже скончалась. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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