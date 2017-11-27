Вторая девочка-близняшка скончалась в больнице

В выходные стало известно, что в больнице скончалась еще одна девочка, которая попала в ДТП 16 ноября. Напомним, на трассе М-7 «Волга» на улице Куйбышева Владимира большегруз врезался в стоящий в левой полосе для поворота налево автомобиль «Ford Transit». От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он врезался в два легковых автомобиля. Тогда в ДТП погибли водитель одной из машин и пассажирка другого авто. Позже в больнице скончалась 8-летняя девочка, дочь погибшего водителя. Вторая девочка-близняшка все это время находилась в реанимации. Однако в выходные она тоже скончалась.

Автор: Владимирская служба новостей