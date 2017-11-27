Ввод участка федеральной трассы М-7 в Лакинске

Завтра на трассе М-7 «Волга» после капремонта состоится открытие участка дороги в черте Лакинска.

В мероприятии примут участие руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт и губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Напомним, масштабный проект по капитальному ремонту стартовал в июне 2015 года. За три года были устроены четыре разворотные петли, разделительная и переходно-скоростные полосы, возведено пять надземных и два подземных пешеходных перехода, капитально отремонтирован мост через реку Ундолка, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки, устроены тротуары, шумозащитные экраны, новые автобусные остановки и система водоотвода.

Капитальный ремонт участка федеральной автодороги позволил исключить левые повороты, ликвидировать все светофоры и эффективно разделить транспортные и пешеходные потоки. Движение на трассе на подъезде и внутри города стало безопасней, увеличилась пропускная способность участка.

Автор: Владимирская служба новостей