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Новости
27.11.2017 12:29

Ввод участка федеральной трассы М-7 в Лакинске
Завтра на  трассе М-7 «Волга» после капремонта состоится открытие участка дороги в черте Лакинска.
В мероприятии примут участие руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт и губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
Напомним, масштабный проект по капитальному ремонту стартовал в июне 2015 года. За три года были устроены четыре разворотные петли, разделительная и переходно-скоростные полосы, возведено пять надземных и два подземных пешеходных перехода, капитально отремонтирован мост через реку Ундолка, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки, устроены тротуары,  шумозащитные экраны, новые автобусные остановки и система водоотвода.
Капитальный ремонт участка федеральной автодороги позволил исключить левые повороты, ликвидировать все светофоры и эффективно разделить транспортные и пешеходные потоки. Движение на трассе на подъезде и внутри города стало безопасней, увеличилась пропускная способность участка.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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