Два предприятия 33 региона стали «Экспортерами года»

В рамках V Международного экспортного форума «Сделано в России» прошла церемония вручения премии «Экспортер года 2016». Этой высокой награды в номинации «Экспортёр года в АПК» удостоены два предприятия Владимирской области - «Гарнец» (Суздальский район) и «Де Хёс» (Собинский район).

Компания «Гарнец» как производственное предприятие существует на рынке с 2008 года. Основной вид деятельности - это производство продуктов для здорового питания: мука и крупка из различных злаков, мучные смеси для выпечки, не содержащие глютен, продукция из сушеных водорослей. Особое внимание уделяется качеству продукта, который не содержит химические добавки, ГМО, улучшители. Предприятие «Гарнец» - первая российская компания, получившая свидетельство на соответствие выпускаемой продукции стандарту AOECS (европейской ассоциации людей болеющих целиакией) для безглютеновых продуктов питания и имеет право маркировать свою продукцию международным знаком «Зачеркнутый колос». С 2014 года «Гарнец» начало экспорт своих изделий. На сегодняшний день продукцию компании знают в Беларуси, Казахстане, Армении, Латвии.

Ещё один призёр - предприятие «Де Хёс» - занимает лидирующие позиции в производстве премиксов для птиц, свиней и крупного рогатого скота. На заводе выпускается высококачественный продукт, не уступающий западным аналогам по точности дозирования и питательным свойствам. Постоянными партнерами компании являются крупнейшие российские производители сельхозпродукции. «Де Хёс» осуществляет экспорт в страны СНГ и ближнего зарубежья. В 2016 году доля отгруженной продукции, предназначенной на экспорт, составила 3,7 процента от общего объёма реализованных товаров.

Автор: Владимирская служба новостей