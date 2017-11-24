Предприниматели Владимирской области пройдут обучение в «Школе экспорта»

Сегодня в рамках V Международного экспортного форума «Сделано в России» в Москве было подписано соглашение о совместной реализации на территории Владимирской области программы семинаров «Жизненный цикл экспортных проектов». Подписи под документом поставили губернатор Светлана Орлова, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, директор Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области Любовь Пискунова и генеральный директор «Школы экспорта» РЭЦ Алисия Никитина.

Документ направлен на создание благоприятных условий для выхода предприятий Владимирской области на внешние рынки и на повышение уровня информированности бизнеса о системных мерах государственной поддержки в этой сфере.

Стороны договорились расширять и развивать сотрудничество по разным направлениям. В частности, планируется совместно организовывать экспортные семинары, проводить обучение федеральными тренерами на базе «Школы экспорта» в Москве региональных тренеров, обеспечивать методологическую поддержку региональных тренеров.

Семинары «Жизненный цикл экспортных проектов», как показывает практика, меняют к лучшему и упрощают выход бизнеса на внешние рынки. Программа этих семинаров сформирована по специализированным внешнеэкономическим темам. Она включает 11 информационных мероприятий, на которых аттестованные квалифицированные тренеры Школы экспорта предоставят подробную информацию по мерам поддержки экспорта для каждого этапа проекта. Также состоится ряд консультаций по практическим вопросам оформления экспортных операций.

Уникальной информационной кампанией в 2018 году планируется охватить не менее 60 предприятий Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей