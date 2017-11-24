Светлана Орлова принимает участие в работе форума «Сделано в России»

Губернатор Светлана Орлова принимает участие в работе V Международного экспортного форума «Сделано в России», который проходит в Москве.

В ходе пленарной сессии были рассмотрены актуальные вопросы эффективности отечественной системы поддержки экспорта, укрепления Российской Федерации в глобальной торговле, преодоления барьеров для международной кооперации и интеграции, а также новый формат этой сферы - экспорт услуг.

Участниками дискуссии стали первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского экспортного центра Пётр Фрадков, руководители федеральных служб и ведомств, главы регионов страны, представители бизнеса, эксперты научной сферы и экономические аналитики из разных стран мира.

Поддержка несырьевого экспорта в последние годы стала одним из стратегических направлений развития экономики страны. Следуя общероссийскому тренду, во Владимирской области год от года экспортные показатели меняются к лучшему, предприятия региона ежегодно расширяют географию своего присутствия на внешних рынках. Так, если в 2013 году наша область вела внешнюю торговлю с 90 странами мира, то сегодня это уже 110 государств. Примечательно, что доля несырьевых товаров в экспорте 33-го региона - 98,4 процента.

Добавим, что Международный экспортный форум, проводимый с 2012 года, стал площадкой для выработки практических решений, способствующих росту поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Автор: Владимирская служба новостей