Светлана Орлова принимает участие в работе форума «Сделано в России»
Губернатор Светлана Орлова принимает участие в работе V Международного экспортного форума «Сделано в России», который проходит в Москве.
В ходе пленарной сессии были рассмотрены актуальные вопросы эффективности отечественной системы поддержки экспорта, укрепления Российской Федерации в глобальной торговле, преодоления барьеров для международной кооперации и интеграции, а также новый формат этой сферы - экспорт услуг.
Участниками дискуссии стали первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского экспортного центра Пётр Фрадков, руководители федеральных служб и ведомств, главы регионов страны, представители бизнеса, эксперты научной сферы и экономические аналитики из разных стран мира.
Поддержка несырьевого экспорта в последние годы стала одним из стратегических направлений развития экономики страны. Следуя общероссийскому тренду, во Владимирской области год от года экспортные показатели меняются к лучшему, предприятия региона ежегодно расширяют географию своего присутствия на внешних рынках. Так, если в 2013 году наша область вела внешнюю торговлю с 90 странами мира, то сегодня это уже 110 государств. Примечательно, что доля несырьевых товаров в экспорте 33-го региона - 98,4 процента.
Добавим, что Международный экспортный форум, проводимый с 2012 года, стал площадкой для выработки практических решений, способствующих росту поставок российских товаров и услуг за рубеж.
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