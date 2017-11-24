Владимирцы приглашаются «Ночную хоккейную лигу»

Завтра в 18.00 во Владимире в Ледовом дворце «Полярис» состоится открытие регионального отборочного этапа 7-го Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига».

В рамках мероприятия пройдет хоккейный матч между сборной командой Федерации хоккея Владимирской области и сборной звезд российского кино и шоу бизнеса, а также праздничная концертная программа.

Капитаном Владимирской команды выступает первый замгубернатора, президент региональной Федерации хоккея Алексей Конышев. Честь нашей области также будут отстаивать главы администраций Селивановского района Сергей Лебедев и Александровского района Игорь Першин.

В составе команды гостей сыграют актёры Тимур Ефременков (известный по сериалам и фильмам «Молодёжка», «Эксперт», «Чемпионы», «Легенда №17», «Меч»), Максим Коновалов («Бумер», «Штрафбат», «Солдаты», «Чемпион»), Матвей Зубалевич («Молодёжка»), Александр Зотов («Чемпионы»), Александр Сисюгин и Матвей Петров (оба - «Молодёжка), певцы Пьер Нарцисс, Сергей Борзов и Гарик Богомазов (экс-солист группы «Отпетые мошенники»), хоккеист Максим Картошкин.

В отборочном этапе 7-го Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига» среди любительских команд во Владимирской области игры будут проходить в двух дивизионах: «Любитель 40+» и «Лига Надежды 18+».

В «ветеранском» дивизионе будут выступать 9 команд: «Атлант» (Ковровский район), «Полярис» (г.Владимир), «Белые медведи» (г.Владимир), «Владимирские львы» (г.Владимир); «Форум» (г.Владимир), «Звезда» (г.Лакинск), «Кладно» (г.Ковров), «Кристалл» (г.Муром) и «Сокол» (г.Суздаль).

В молодежном дивизионе - 5 команд: «Алмаз» (Судогодский район), «Атлант» (Ковровский район), «Рекорд» (Александровский район), «Русичи» (г.Владимир) и «Химик» (г.Гусь-Хрустальный).





Автор: Владимирская служба новостей