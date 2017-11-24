В районе поворота на станцию Колокша дважды будет перекрыто движение

В предстоящее воскресенье, 26 ноября на трассе М-7 «Волга» в районе поворота на станцию Колокша дважды за день будет перекрыто движение.

Причина - монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Движение будет закрыто в каждом направлении в период: с 8.00 до 9.00 и с 11.00 до 12.00.

Напоминаем, что летом 2017 года стартовал I этап капитального ремонта на участке с 156 по 169 км автомагистрали М-7 «Волга» в районе д. Демидово и с. Ворша. Проект предполагает устройство трех разворотных петель, строительство надземного пешеходного перехода на 168 км и ликвидацию всех светофоров. В этом году работы ведутся на участке трассы вне населенных пунктов - с 167 по 169 км, где федеральные дорожники строят разворотную петлю.

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Автор: Владимирская служба новостей