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Новости
24.11.2017 13:17

Автобус насмерть сбил пешехода
Смертельное ДТП произошло накануне в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» автобус сбил 58-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия. 
В другом ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина Владимира иномарка наехала на 13-летнего подростка, который перебегал дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. У школьника — переломы разной степени тяжести.
А в Камешковском районе под колеса машины попал 25-летний молодой человек, который вышел из своего авто, чтобы осмотреть его после ДТП. У пострадавшего — небольшие ушибы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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