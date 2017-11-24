Автобус насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло накануне в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» автобус сбил 58-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия.

В другом ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина Владимира иномарка наехала на 13-летнего подростка, который перебегал дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. У школьника — переломы разной степени тяжести.

А в Камешковском районе под колеса машины попал 25-летний молодой человек, который вышел из своего авто, чтобы осмотреть его после ДТП. У пострадавшего — небольшие ушибы.

Автор: Владимирская служба новостей