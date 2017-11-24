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Новости
24.11.2017 13:11

Стрелку из Собинки вынесли приговор
Вынесен приговор пенсионеру, который стрелял по детям во дворе. Напомним, инцидент произошел в августе в Собинке. В результате в голову был ранен 10-летний ребенок. По данным следствия, мужчина вышел из себя из-за того, что дети, по его мнению, постоянно шумели под его окном и ломали крыльцо отделения почты. Сначала он сделал им замечание, а потом начал стрелять, совершил не менее трех выстрелов. 
Приговором суда стрелку назначено наказание в виде 440 часов обязательных работ. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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