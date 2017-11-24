Во Владимире пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»
Завтра во Владимире состоится областной фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвящённый Всероссийскому дню самбо и Дню матери. Мероприятие начнется в 10.00 в Городском центре здоровья на ул. Мира, 59.
В фестивале примут участие воспитанники спортивных школ по самбо и дзюдо городов Владимира, Коврова, Александрова и Мурома. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по самбо мастера спорта международного класса, четырёхкратного обладателя Кубка мира Александра Логвинова.
С 11.30 к сдаче нормативов комплекса ГТО приглашаются все желающие, зарегистрированные на официальном интернет-портале ГТО.ру и имеющие допуск врача.
Тестирование будет проводиться по следующим дисциплинам:
- плавание 50 м;
- стрельба из электронного оружия;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине;
- рывок гири;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
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