Во Владимире пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»

Завтра во Владимире состоится областной фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвящённый Всероссийскому дню самбо и Дню матери. Мероприятие начнется в 10.00 в Городском центре здоровья на ул. Мира, 59.

В фестивале примут участие воспитанники спортивных школ по самбо и дзюдо городов Владимира, Коврова, Александрова и Мурома. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по самбо мастера спорта международного класса, четырёхкратного обладателя Кубка мира Александра Логвинова.

С 11.30 к сдаче нормативов комплекса ГТО приглашаются все желающие, зарегистрированные на официальном интернет-портале ГТО.ру и имеющие допуск врача.

Тестирование будет проводиться по следующим дисциплинам:

- плавание 50 м;

- стрельба из электронного оружия;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;

- подтягивание из виса на высокой перекладине;

- подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине;

- рывок гири;

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;

- поднимание туловища из положения лёжа на спине;

- самозащита без оружия.

Автор: Владимирская служба новостей