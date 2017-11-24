Владимирский предприниматель Станислав Фролов останется под арестом

Владимирский предприниматель Станислав Фролов останется под арестом до середины января будущего года. Апелляционная жалоба защитников об избрании Фролову меры пресечения в виде домашнего ареста оставлена без удовлетворения.

Напомним, бизнесмен обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он занимался поставкой молочных продуктов в социальные учреждения региона. В период с декабря 2016 по июнь 2017 года он заключил госконтракты на поставку сливочного масла, соответствующего требованиям ГОСТа и спецификациям. Однако, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, предприниматель поставил в учреждения системы здравоохранения и образования не рекомендованную к употреблению продукцию. По оценкам следствия, от этих действий бюджету Владимирской области был причинен ущерб в размере свыше 840 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей