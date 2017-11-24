В спортивных школах Владимира пройдет День открытых дверей

Завтра в спортивных школах Владимира пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Дню матери. Для гостей будут организованы показательные выступления и мастер-классы по развиваемому виду спорта, открытые тренировки спортсменов, ознакомительные экскурсии по учреждению, а также встречи с тренерами и руководством спортивных школ.

Итак, День открытых дверей пройдет:

- в Спортивной школе олимпийского резерва по футболу (ул. Дворянская, 16 а);

- в Спортивной школе олимпийского резерва по тяжёлой атлетике имени П.В. Кузнецова (ул. Дворянская, 16 а);

- в Спортивной школе по самбо имени Е.В. Чичваркина (ул. Мира, 59);

- в Спортивной школе олимпийского резерва по спортивной борьбе (ул. Большая Нижегородская, 43);

- в Спортивной школе олимпийского резерва по боксу (ул. Большая Нижегородская, 5);

- в Спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (ул. Вокзальная, 65 а);

- в Спортивной школе олимпийского резерва по спортивному ориентированию (ул. Вокзальная, 65а);

- в Детско-юношеской спортивной школе по конному спорту (мкр. Заклязьменский, ул. Восточная, 2).

Начало - в 11.00.

Автор: Владимирская служба новостей