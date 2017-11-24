Владимирская область и «Газпром межрегионгаз» укрепляют сотрудничество

Губернатор Светлана Орлова встретилась с замгенерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николаем Исаковым. Темой встречи стало дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества.

Глава региона отметила, что в настоящее время во Владимирской области в рамках реализации программы «Газпром-детям» в муниципальных образованиях уже построены футбольные поля с искусственным покрытием, хоккейные корты и комплексные спортивные площадки. Также Светлана Орлова поблагодарила руководство компании за включение в программу еще трех спортивных комплексов: с универсальным залом в областном детском спортивном центре «Олимп» в Собинском районе, с ледовым полем в Судогде и с бассейном в Гусь-Хрустальном. Их строительство позволит жителям регулярно заниматься физической культурой и спортом, приобщаться к здоровому образу жизни.

Автор: Владимирская служба новостей