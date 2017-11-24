6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.11.2017 09:58

Владимирская область и «Газпром межрегионгаз» укрепляют сотрудничество
Губернатор Светлана Орлова встретилась с замгенерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николаем Исаковым. Темой встречи стало дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества. 
Глава региона отметила, что в настоящее время во Владимирской области в рамках реализации программы «Газпром-детям» в муниципальных образованиях уже построены футбольные поля с искусственным покрытием, хоккейные корты и комплексные спортивные площадки. Также Светлана Орлова поблагодарила руководство компании за включение в программу еще трех спортивных комплексов: с универсальным залом в областном детском спортивном центре «Олимп» в Собинском районе, с ледовым полем в Судогде и с бассейном в Гусь-Хрустальном. Их строительство позволит жителям регулярно заниматься физической культурой и спортом, приобщаться к здоровому образу жизни. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт