Добраться из Владимира до Питера на самолете теперь можно дважды в неделю

Добраться из Владимира до Санкт-Петербурга на самолете теперь можно дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Перевозчик «Комиавиатранс» запустил второй рейс до северной столицы. Напомним, самолеты взлетают с владимирского аэропорта «Семязино». В здании аэровокзала проведена реконструкция, приобретено досмотровое оборудование. Полностью обновлен склад ГСМ, приобретена наземная техника для обслуживания взлетной полосы в зимнее время. Для удобства пассажиров работает бесплатная автомобильная парковка.

Купить билет до Питера и обратно можно на официальном сайте перевозчика и в авиакассах. Полет в одну сторону обойдется в 4674 рубля. Время в пути составляет 1 час 20 минут. В то время как на поезде такая же поездка будет длиться более десяти часов.

Автор: Владимирская служба новостей