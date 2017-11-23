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Новости
23.11.2017 15:44

Бывший директор школы-интерната подозревается в превышении полномочий
Бывший директор коррекционной школы-интерната подозревается в превышении должностных полномочий. 
По версии следствия, женщина с октября 2016 по июль 2017 года требовала от подчиненных сотрудников передавать ей часть заработной платы. Таким способом за указанный период она получила более 135 тысяч рублей.
Департамент образования, узнав об этом, сразу уволил директора школы-интерната.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного должностного преступления.
Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД продолжается.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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