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Новости
23.11.2017 14:42

На ЖКХ в 2018 году планируется направить 1,4 миллиарда рублей
На заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства депутаты рассмотрели расходы будущего бюджета по основным направлениям деятельности комитета. 
На жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году планируется направить 1,4 миллиарда рублей. В приоритете - улучшение жилищных условий граждан и реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации предусмотрены ассигнования на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. В 2018-2020 годах на эти цели запланировано более 180 миллионов ежегодно.  Выделены средства и на финансовую поддержку региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Расходы дорожного фонда на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог составят в 2018 году почти три миллиарда рублей.  Также средства выделены на транспортное обслуживание населения, в том числе –  на закупку автобусов для перевозки инвалидов, на компенсацию разницы в тарифах пригородным пассажирским компаниям и на льготный проезд пенсионеров и обучающихся пригородным железнодорожным транспортом.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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