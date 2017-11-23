На ЖКХ в 2018 году планируется направить 1,4 миллиарда рублей

На заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства депутаты рассмотрели расходы будущего бюджета по основным направлениям деятельности комитета.

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году планируется направить 1,4 миллиарда рублей. В приоритете - улучшение жилищных условий граждан и реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации предусмотрены ассигнования на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. В 2018-2020 годах на эти цели запланировано более 180 миллионов ежегодно. Выделены средства и на финансовую поддержку региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Расходы дорожного фонда на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог составят в 2018 году почти три миллиарда рублей. Также средства выделены на транспортное обслуживание населения, в том числе – на закупку автобусов для перевозки инвалидов, на компенсацию разницы в тарифах пригородным пассажирским компаниям и на льготный проезд пенсионеров и обучающихся пригородным железнодорожным транспортом.





Автор: Владимирская служба новостей