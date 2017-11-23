«Красные» квитанции принесли свои плоды

Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» закончил рассылку цветных квитанций горожанам, у которых есть долги. Красного цвета квитанции получают те, кто не платил два и более месяца. В октябре таких неплательщиков оказалось — 18,5 тысяч человек. Общая сумму долга составила более 118 миллионов рублей. По данным специалистов компании сумма оплаченных долгов составила более 10,5 млн. рублей. Больше всего на красного цвета квитанции отреагировали жители Судогды и Собинки. Судогодцы оплатили долгов на 316 тыс. рублей, а в Собинке - на сумму более 1 млн рублей.





Автор: Владимирская служба новостей