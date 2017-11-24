6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.11.2017 08:29

Владимир отметит День матери
В предстоящее воскресенье в стране отмечается День матери. Праздничные мероприятия пройдут и во Владимире. Например, сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной первые лица города встретятся с владимирскими мамами, которые воспитывают детей, достигших особых успехов в учебе, искусстве, спорте и других сферах общественной жизни.
А завтра все муниципальные спортивные школы города с 10.00 до 14.00 часов проведут День открытых дверей для мам с детьми, которые смогут пообщаться с тренерами-преподавателями, познакомиться с правилами зачисления в спортивную школу и особенностями учебно-тренировочного процесса и выбрать для ребенка оптимальный вид спорта.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт