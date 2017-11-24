Владимир отметит День матери

В предстоящее воскресенье в стране отмечается День матери. Праздничные мероприятия пройдут и во Владимире. Например, сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной первые лица города встретятся с владимирскими мамами, которые воспитывают детей, достигших особых успехов в учебе, искусстве, спорте и других сферах общественной жизни.

А завтра все муниципальные спортивные школы города с 10.00 до 14.00 часов проведут День открытых дверей для мам с детьми, которые смогут пообщаться с тренерами-преподавателями, познакомиться с правилами зачисления в спортивную школу и особенностями учебно-тренировочного процесса и выбрать для ребенка оптимальный вид спорта.

Автор: Владимирская служба новостей