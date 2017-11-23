6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
23.11.2017 13:22

Рисунки владимирских детей, посвященные мамам, украсят улицы города
Рисунки владимирских детей, посвященные мамам, украсят улицы города. 25 работ разместят на баннерах и рекламных конструкциях. Это рисунки победителей конкурса "Моя мама". Всего же было прислано более 400 рисунков. 
И завтра  в Центре культуры и искусства на Соборной состоится чествование ребят, чьи работы признаны лучшими. Поздравить мам и их детей придут глава города Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин. Подарок для ребят подготовил и "Музей пряника". 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт