Рисунки владимирских детей, посвященные мамам, украсят улицы города

Рисунки владимирских детей, посвященные мамам, украсят улицы города. 25 работ разместят на баннерах и рекламных конструкциях. Это рисунки победителей конкурса "Моя мама". Всего же было прислано более 400 рисунков.

И завтра в Центре культуры и искусства на Соборной состоится чествование ребят, чьи работы признаны лучшими. Поздравить мам и их детей придут глава города Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин. Подарок для ребят подготовил и "Музей пряника".

Автор: Владимирская служба новостей