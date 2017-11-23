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Новости
23.11.2017 13:03

«Мамины счастливые моменты»
В предстоящее воскресенье отмечается День матери. Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова "МАМА" мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
В честь этого события 26 ноября в 12:00 состоится открытие выставки участников фотоконкурса «Мамины счастливые моменты» в выставочном павильоне «Небо33», который расположен в Центральном парке культуры и отдыха Владимира.



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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