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Новости
23.11.2017 12:18

Во Владимире задержаны наркоторговцы
Во Владимире задержаны наркоторговцы. Ими оказались трое жителей Гусь-Хрустального, 30-и, 34-х и 28 лет. При досмотре транспортного средства, на котором передвигались мужчины, полицейские обнаружили сверток с героином общей массой более 48,5 граммов. Также в салоне были найдены шприцы, один из которых был наполнен готовой к потреблению разовой дозой героина.
В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Сейчас правоохранители устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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