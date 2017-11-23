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23.11.2017 12:18
Во Владимире задержаны наркоторговцы
Во Владимире задержаны наркоторговцы. Ими оказались трое жителей Гусь-Хрустального, 30-и, 34-х и 28 лет. При досмотре транспортного средства, на котором передвигались мужчины, полицейские обнаружили сверток с героином общей массой более 48,5 граммов. Также в салоне были найдены шприцы, один из которых был наполнен готовой к потреблению разовой дозой героина.
В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Сейчас правоохранители устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.
Автор: Владимирская служба новостей