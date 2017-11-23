Во Владимире задержаны наркоторговцы

Во Владимире задержаны наркоторговцы. Ими оказались трое жителей Гусь-Хрустального, 30-и, 34-х и 28 лет. При досмотре транспортного средства, на котором передвигались мужчины, полицейские обнаружили сверток с героином общей массой более 48,5 граммов. Также в салоне были найдены шприцы, один из которых был наполнен готовой к потреблению разовой дозой героина.

В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.

Автор: Владимирская служба новостей