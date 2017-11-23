Без света до сих пор остаются жители ряда населённых пунктов Судогодского района

Накануне из-за сильного снегопада без света осталось более 30 населенных пунктов региона. Электроснабжение было отключено в Камешковском, Ковровском, Гусь-Хрустальном и Судогодском районах.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. На данный момент работы продолжаются в ряде населённых пунктов Судогодского района. В восстановительных работах задействовано 10 бригад в количестве 25 человек, 16 единиц спецтехники. Помощь владимирским энергетикам оказывают энергетики Иваново и Ярославля.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.





Автор: Владимирская служба новостей