До 2026 года в 33 регионе планируется построить 8 мусоросортировочных станций

До 2026 года в 33 регионе планируется построить 8 мусоросортировочных станций, 6 мусоросортировочных комплексов, 2 объекта по переработке крупногабаритных отходов и по обработке строительных отходов, а также реконструировать 5 полигонов захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Также предусмотрено строительство одного резервного полигона.

Кроме того, обосновано создание и расширение 6 объектов утилизации отходов, в том числе предприятий по глубокой переработке полимеров, по обработке крупногабаритных отходов и оргтехники, по переработке резинотехнических отходов.

Проведение эффективной модернизации отрасли во Владимирской области требует строительства новых объектов по обработке отходов в каждом городском округе и муниципальном районе региона. При этом в территориях с наибольшими объёмами образования отходов необходимы мощные мусороперерабатывающие заводы, в других территориях – станции сортировки и перегрузки отходов.

По расчётам специалистов, для создания новых объектов областной территориальной схемы потребуется более 10 млрд. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей