Женщины Владимирской области смогут бесплатно пройти маммографию

«Забота о женщине и её семье». Профилактическая акция под таким названием пройдет в канун Дня матери, 25 ноября с 11.00 до 16.00 на Соборной и Театральной площадях областного центра. Там будут работать передвижные диагностические комплексы, где можно будет бесплатно пройти маммографическое и флюорографическое исследования, сделать ЭКГ, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Маммографический комплекс разместится на Соборной площади, а флюорографический комплекс – на Театральной.

Маммография считается основным методом объективной оценки состояния молочной железы. Он позволяет распознать патологический процесс в 95-97 процентах случаев, в том числе своевременно выявить рак молочной железы. А флюорография органов грудной клетки – эффективная процедура по выявлению туберкулеза и новообразований легких.

Автор: Владимирская служба новостей