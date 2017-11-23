Во Владимирской области масштабно отметят День матери

Во Владимирской области масштабно отметят День матери. Богатым на события станет 25 ноября. Киноакция с показом фильма «Тайна Снежной королевы» состоится во владимирском «Киноцентре». Областной музыкальный колледж приглашает в 12.00 на День открытых дверей. Гостей встретят концертной программой «Любовью материнской мы согреты – все краски жизни для тебя». В это же время в Областном колледже культуры и искусства будет показан спектакль «(НЕ)ВОЗМОЖНОЕ».

Кроме того, в этот день мамы с детьми смогут посетить выставки бесплатно. Для свободного посещения свои двери откроют Золотые ворота, музейный центр «Палаты», Исторический музей, «Старый Владимир», интерьеры Успенского и Дмитриевского соборов, Дом-музей Столетовых, Музей природы; Центр ИЗО, Музей «Старая аптека» и «Музей владимирской вишни». Также в учреждениях культуры пройдут концерты, мастер-классы, спектакли и конкурсы.

Несколько культурных мероприятий состоится и 26 ноября во Владимире. Праздничная программа «Мамочкины руки» начнётся в Парке культуры и отдыха «Добросельский» в 11.00. Тематическая программа «Мамины глаза» состоится в парке культуры и отдыха «Дружба» в 11.30. Парк культуры и отдыха «Загородный» приглашает гостей на музыкальную программу «Для милой мамы» в 12.00. В это же время в Центральном парке культуры и отдыха начнётся праздничная программа «Моя любимая мама!».

Автор: Владимирская служба новостей