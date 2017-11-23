Фура насмерть сбила женщину

Накануне под колеса авто попали пять пешеходов. Одна из аварий закончилась трагически. В Гороховецком районе фура сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В другом ДТП пострадал молодой человек. На ул. 16 лет Октября Владимира его сбила легковушка, когда он выходил из ворот территории базы. У пешехода — ушибы и переломы. В двух других случаях наезды были совершены на «зебрах». Пострадали 27-летний молодой человек и пенсионер.





Автор: Владимирская служба новостей