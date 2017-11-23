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Новости
23.11.2017 09:58

В 33 регионе - 127 обманутых дольщиков
На сегодняшний день в 33 регионе  - 127 обманутых дольщиков. Из них 117 человек - во Владимире, 8 - в Петушинском районе и по одному человеку — в Струнино и Александрове. По словам исполняющего обязанности директора департамента строительства и архитектуры Дмитрия Золина, в нашей области все не так уж и плохо. Для сравнения, в Самаре на данный момент 3,5 тысячи обманутых дольщиков, а в Екатеринбурге - 4,5 тысячи.
Сейчас руководство области вплотную занимается микрорайонами «Веризино» и «Веризино-2». В этих территориях в строительстве жилья участвует более 900 дольщиков. Жители обеспокоены темпами ввода домов.  Со слов директора строительной организации ООО «Вертикаль» Александра Шамова, все объекты, которые сейчас строятся, введутся в этом году. В ближайшее время появится 140 квартир, которые передадут дольщикам в марте 2018 года. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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