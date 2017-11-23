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Новости
23.11.2017 09:51

Владимирская область не принимает мусор из других регионов
В ряде СМИ появилась информация, что власти Москвы хотят перенести мусоросортирочный комплекс компании «Хартия», расположенного на Алтуфьевском шоссе, на новую площадку - на территории Владимирской области.
Между тем, в администрации 33 региона эту информацию опровергли. Владимирской областной территориальной схемой по обращению с отходами не предполагается получение отходов из других субъектов Российской Федерации, так как отсутствуют соответствующие межрегиональные соглашения. Предложений о заключении межрегиональных соглашений со стороны Правительства города Москвы и Правительства Московской области, равно как и от других субъектов Российской Федерации, в администрацию Владимирской области не поступало.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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