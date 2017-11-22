В Госдуме готовят законопроект о туристической зоне для регионов «Золотого кольца»

В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о создании особой туристической зоны для регионов «Золотого кольца». Зампредседателя комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов пояснил, что этот документ поможет создать механизмы регулирования ценообразование на туристические услуги и снизит себестоимость турпродукта. «Российская газета» напоминает, что в этом году самому известному туристическому маршруту России исполнилось 50 лет. Традиционно в Золотое кольцо включают восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

Автор: Владимирская служба новостей