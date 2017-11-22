Расходы на образование, науку и спорт обсудили на заседании профильного комитета

Сегодня депутаты комитета по образованию, науке, культуре, туризму, спорту, делам молодежи и СМИ рассмотрели главный финансовый документ региона по профильным направлениям.

Бюджет Владимирской области, как и прежде, остается социально-ориентированным. На образование в 2018 году планируется направить 13,5 миллиардов рублей, а в 2019 и 2020 годах по 13 миллиардов. На строительство школ в 2018 году запланировано 698,5 миллионов, в 2019 - 2020 годах – по 422 миллиона ежегодно. Выделяемые средства планируется направить на строительство 6 школ: в Кольчугино, Петушках, Собинке, д.Купреево Гусь-Хрустального района, Камешково и Коврове. По 15 млн. рублей ежегодно будет выделяться муниципальным образованиям на приобретение 8 автобусов для школьников из сельских школ.

Финансирование научно-технического творчества детей и подростков предусматривает поддержку технопарка «Кванториум-33» - по 18 млн. рублей ежегодно. Предусмотрены расходы на организацию и проведение открытого регионального чемпионата «Ворлдскиллс Россия» по 11,2 млн. рублей ежегодно. Почти 277 млн. рублей ежегодно выделено на приобретение 10,5 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в местных санаториях, санаториях Ивановской области и Краснодарского края, в Словении, на Черноморском побережье и в детских оздоровительных лагерях. На организацию областных профильных смен в оздоровительных лагерях для более 1000 детей планируется выделять 11,5 млн. рублей ежегодно.

На развитие материально–технической базы государственных учреждений сферы культуры будет направлено в 2018 году почти 97 млн. рублей. На проведение ремонтно-реставрационных работ на 6 памятниках истории и культуры предусмотрено 60 млн. рублей.

Запланированы расходы на подготовку и празднование 850-летия основания Гороховца в размере 29 миллионов. Из них 8 млн. пойдут на завершающие реставрационные работы по комплексу памятников истории и культуры Гороховца, начатые в 2017 году.

Предусмотрены расходы и на проведение Всероссийского театрального фестиваля «У Золотых ворот» и фестиваля «Русского романса», межрегионального фестиваля театров кукол и Фатьяновского праздника. В связи с присвоением городу Владимиру статуса «Библиотечная столица России 2018 года» в 2018 году планируется направить 5 млн. рублей на проведение Всероссийского библиотечного конгресса. На проведение культурных мероприятий в рамках направления «Владимир-центр культурной программы Чемпионата мира по футболу 2018 года» в 2018 году выделят дополнительно 2 млн. рублей.

На физическую культуру и спорт в 2018 году предусмотрено 741 млн. рублей, в 2019 и 2020 годах – более 650 млн. рублей ежегодно. Планируется строительство Ледового дворца во Владимире, крытых катков в Александрове и Судогде, стадионов во Владимире, Гороховце, Красной Горбатке, ФОКа в Петушках, «Олимпа» в Собинском районе, а также реконструкция СК «Мотодром» в Коврове и оборудование универсальных спортивных площадок. На строительство объектов спорта запланировано в 2018 году 432 млн. рублей, в 2019–2020 годах – по 371 млн. рублей ежегодно.

7 млн. рублей будет направлено на организацию и проведение чемпионата Европы по мотоболу, который пройдет в городе Коврове в августе 2018 года с участием 7 команд стран Европы. Планируется поддержка Футбольного клуба «Торпедо-Владимир» и Мотобольного клуба «Ковровец» в сумме 22 млн. рублей ежегодно. Для популяризации конного спорта на проведение фестиваля экипажной езды «Владимирская тройка» предусмотривают 3 млн. рублей ежегодно.

Автор: Владимирская служба новостей