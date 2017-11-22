С 1 января 2018 года всех бюджетников ждёт повышение зарплаты

В ближайшие три года на социальную сферу нацелено 70 процентов областного бюджета. Только в следующем году на различные социальные льготы, строительство соцучреждений (новых школ, ФАПов, больниц, детских садов) и другие социальные нужды запланировано 37 миллиардов рублей. Продолжится оказание финансовой помощи муниципальным образованиям. В планах – приобретение 8 автобусов для сельских школ.

С 1 января 2018 года всех без исключения бюджетников ждёт повышение заработной платы. Например, оклад учителей, с учётом президентских указов, в следующем году должен увеличиться на 8,5%. Увеличены расходы и на поддержку проектов некоммерческих организаций. Сохранены все социальные выплаты гражданам – с учетом их индексации с 2018 года на уровень инфляции и роста контингента.

После детального обсуждения главного финансового вопроса депутаты поддержали проект областного закона о бюджете и рекомендовали его к принятию в первом чтении.

Положительно проголосовали парламентарии и за установление величины прожиточного минимума для детей, чьи семьи нуждаются в поддержке, в размере 8607 рублей. Предложенным законопроектом устанавливается данная величина прожиточного минимума в целях определения нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Также депутаты внесли изменения в региональный закон «О наградах Владимирской области». Законопроект разработан с целью уточнения рисунков и бланков удостоверений к нескольким медалям 33 региона. Корректировки вызваны техническими особенностями изготовления наград. Так, незначительно изменился внешний вид медалей «За заслуги перед Владимирской областью», знака отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» и почетного знака «За безупречную службу Владимирской области».

Поддержали члены комитета и две законодательные инициативы. Одна из них касается квот для приёма на работу инвалидов. Депутаты Вологодского Заксобрания предлагают законодательно закрепить (дать определение) понятия «квота для приёма на работу инвалидов» и прописать условия, при которых квота считается выполненной.

А парламентарии Ленинградской области вышли с предложением расширить категорию получателей материнского капитала. Сейчас семьи, где есть усыновлённые дети, являющиеся пасынками и падчерицами, не имеют права на меры господдержки. Авторы инициативы считают данное ограничение необоснованным и предлагают предоставлять подобным семьям материнский капитал.

Автор: Владимирская служба новостей