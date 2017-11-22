Следователи занялись проверкой информации о травмировании мужчины на ковровском производстве

Следователи занялись проверкой информации о травмировании мужчины на ковровском производстве. Напомним, во время рабочего процесса на одном из мебельных предприятий руки сотрудника попали под пресс, что привело к ампутации обеих кистей. Пострадавший с тяжелой травмой находится в лечебном учреждении.

Следствию предстоит установить точные причины произошедшего, оценить ситуацию на предмет наличия в действиях должностных лиц нарушений правил охраны труда. Кроме того, планируется выяснить, почему руководство предприятия не оповестило Следственный комитет о данном случае.

Автор: Владимирская служба новостей