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Новости
22.11.2017 12:41

Следователи занялись проверкой информации о травмировании мужчины на ковровском производстве
Следователи занялись проверкой информации о травмировании мужчины на ковровском производстве. Напомним, во время рабочего процесса на одном из мебельных  предприятий руки сотрудника попали под пресс, что привело к ампутации обеих кистей. Пострадавший с тяжелой травмой находится в лечебном учреждении.
Следствию предстоит установить точные причины произошедшего, оценить ситуацию на предмет наличия в действиях должностных лиц нарушений правил охраны труда. Кроме того, планируется выяснить, почему руководство предприятия не оповестило Следственный комитет о данном случае.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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