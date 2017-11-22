Проект бюджета региона на ближайшие три года: сельское хозяйство

Депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Заксобрания области рассмотрели в первом чтении проект бюджета региона на ближайшие три года. Определены объемы финансирования по подразделам «Водное хозяйство» и «Лесное хозяйство», а также по разделу «Охрана окружающей среды». Планируемые расходы в области сельского хозяйства нацелены на сохранение позитивной динамики развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий. Все приоритеты и расходные обязательства в области господдержки сельского хозяйства за счет средств областного бюджета сохраняются. Особое внимание уделяется мерам по профилактике АЧС, обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей современными высокотехнологичными машинами и оборудованием на основе лизинга. Безусловным приоритетом развития сельского хозяйства в новом бюджетном цикле останется поддержка малых форм хозяйствования и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе.

Автор: Владимирская служба новостей